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Минфин США ввел санкции в отношении Кабаевой и других россиян

Георгий Соланович
В мире
Минфин США ввел санкции в отношении Кабаевой и других россиян
Фото: Unsplash

США ввели новые санкции в отношении России, «черный список» пополнили 13 физических и более 30 юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина во вторник, 2 августа.

Так, рестрикции были введены в отношении бывшей спортсменки Алины Кабаевой, первого заместителя генерального директора фонда «Иннопрактика» Натальи Поповой, главы администрации Мариуполя Константина Иващенко, главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, замглавы Херсонщины Кирилла Стремоусова, главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева.

Кроме того, как уточняется, ограничительные меры ввели и в отношении семи других физических лиц. Наконец, под санкции попали 36 юридических лиц, передает РИА Новости.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел в отношении России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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