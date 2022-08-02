Ремонт фасадных газопроводов в Москве провели по 170 адресам

Фото: Пресс-служба АО «Мосгаз»

Специалисты Мосгаза с начала 2022 года отремонтировали фасады газопроводной системы в 170 жилых домах с опережающими темпами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 августа.

— Техническое состояние фасадов играет важную роль в эксплуатации зданий, так как фасадные инженерные сети обеспечивают бесперебойное функционирование коммуникаций, а также безопасную жизнедеятельность людей, находящихся внутри. Для контроля состояния фасадных газопроводов их регулярную диагностику проводят специалисты АО «Мосгаз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диагностика фасадных работ проводится в четыре этапа. При этом важно провести анализ документации на начальных этапах, чтобы определить дальнейший план работ и реконструкции.

В соответствии с регламентом ремонт газопровода включает в себя обрезку отключаемого участка, прокладку нового участка, его опрессовку и последующую врезку с пуском газа потребителям.

В пресс-службе городского хозяйства Москвы сообщили, что почти половину от общего числа газовых приборов проверили в московских квартирах с начала 2022 года.