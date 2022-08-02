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Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому TOEFL

Георгий Соланович
Общество
Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому TOEFL
Фото: Unsplash

Компания ETS, которая занимается проведением тестирования по английскому языку в рамках системы TOEFL, запретила гражданам России регистрироваться на экзамен. Так, по состоянию на вторник, 2 августа, в случае указания гражданства РФ пройти регистрацию не представляется возможным.

— Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

Данное уведомление появляется у российских пользователей в их личном кабинете, передает РБК.

21 марта Международная система оценки знаний по английскому языку IELTS (International English Language Testing System) объявила о приостановке новых регистраций на сдачу экзамена в России. Последний бумажный экзамен по этой системе состоялся 19 марта, тесты на компьютерах проводились до конца апреля 2022 года.

В IELTS тогда подчеркнули, что возможность сдачи экзамена российскими гражданами будет возвращена, «когда это будет уместно», сообщает РИА Новости.

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