Новостройку с террасой и подземной парковкой возведут в деревне Постниково

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Постниково Карта всех событий

Москомархитектура утвердила проект жилого комплекса в деревне Постниково поселения Марушкинское. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 2 августа.

— Жилой комплекс в деревне Постниково — отличный пример жилой застройки, сформированной по квартальному принципу. Предусматривается разделение частной и общественной жизни, что подразумевает закрытый внутренний двор и наличие коммерческих площадей с уличного фронта, — подчеркнул Кузнецов.

Так, здание с общей площадью 30 тысяч квадратных метров будет включать в себя несколько секционных корпусов, ведущих во внутренний двор. При этом на территории возведут детские и спортивные площадки.

Помимо этого, предусмотрена подземная парковка на 163 машино-места, а первый этаж новостройки будет отведен для аренды помещений. В свою очередь для потенциальных жителей комплекса часть кровли отведут под террасы для отдыха.

Отмечается, что окружающую территорию озеленят многолетними растениями. При этом общая площадь дворовой территории составит порядка двух тысяч квадратных метров.

Согласно программе реновации, в Москве с 2024 года ежегодно будут сносить по 200–300 старых домов. Кроме этого, до конца текущего года планируется построить 1,2 миллиона квадратных метров жилья в рамках госпроекта.