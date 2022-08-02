Полиция задержала стрелявшего из пневматики в Москве мужчину

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Россия, Москва, Высоковольтный проезд Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из пневматической винтовки из окна жилого дома в столичном районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 2 августа.

— Сотрудники полиции установили квартиру, из которой якобы раздавалась стрельба из окна жилого дома в Высоковольтном проезде. Был задержан мужчина 1980 года рождения, у него была изъята пневматическая винтовка, — говорится в сообщении.

Вскоре мужчину направят на освидетельствование на алкоголь. При этом в результате инцидента, как уточняется, пострадавших нет. По факту случившегося уже проводится проверка, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что сотрудники уголовного розыска в Москве задержали 52-летнего мужчину, хранившего у себя в квартире порох и боевые патроны.