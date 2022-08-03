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Вайкуле вышла на сцену в Литве с флагом Украины

Юлия Курганова
Общество
Вайкуле вышла на сцену в Литве с флагом Украины
Фото: Youtube / А поговорить?

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле на своем концерте в литовском курортном городе Паланга вышла на сцену с украинским флагом. Таким образом она показала, что поддерживает Украину.

Артистка решила прервать молчание и обозначить свою гражданскую позицию. До этого выступления Вайкуле не давала комментарии относительно проведения российской спецоперации.

В интервью звезда заявила о поддержке Украины.

— А как же иначе? Чего еще от меня можно было ожидать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала, — рассказала она после концерта.

При этом певица сообщила, что не планирует в ближайшее время давать концерты в России.

— Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально! Но я не хочу, чтобы люди ненавидели, — заявила Вайкуле в интервью изданию Delfi.

При этом она отметила, что готова к шквалу негатива в российской прессе.

В конце июня Вайкуле обратилась к поклонникам с платком на голове на фоне слухов о раке. На фото певица стоит в шляпе, под которой на голову надет платок. При этом по снимку нельзя определить, испытывает ли звезда какие-либо проблемы со здоровьем.

Украина Концерты Лайма Вайкуле Литва
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