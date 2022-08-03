Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик жары

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Температура в столице будет достигать плюс 30 градусов в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, в самом центре Москвы ожидается 32 градуса тепла. В воскресенье, 7 августа, придут грозовые дожди, и жара начнет спадать. Об этом сообщил в среду, 3 августа, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Продлится жара до выходных. Оборвется на самой высокой ноте в воскресенье: придут грозовые дожди, и температура понизится. К пятнице-субботе температура будет достигать максимума: это будет около 30 градусов, 31-32 градуса в пределах Садового кольца, где остров тепла и каменные джунгли, — сказал он.

Синоптик отметил, что до воскресенья в Москве не выпадет «ни капельки» осадков, а ночи будут комфортными, несмотря на жару днем.

Также Шувалов добавил, что бабье лето обязательно будет в столице в этом году, сообщает ТАСС.

Синоптик Наталья Мироничева рассказала, какая погода ждет петербуржцев в августе. Она отметила, что жителям Северной столицы стоит ожидать частых осадков в виде дождя. По прогнозам синоптика, сумма осадков составит от 100 до 140 процентов от климатической нормы.