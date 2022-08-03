Ученые назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови

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Ученые впервые установили, что зеленый чай значительно снижает уровень сахара в крови за счет улучшения «целостности кишечника».

— Существует много доказательств того, что увеличение употребления зеленого чая связано с улучшением уровня холестерина, глюкозы и триглицеридов, но никакие исследования до этого не связывали его пользу для кишечника с этими факторами для здоровья, — рассказал старший автор исследования и профессор кафедры человеческого питания в Университете штата Огайо Ричард Бруно.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition, 40 участников — 21 взрослый с метаболическим синдромом и 19 здоровых взрослых — в течение 28 дней ели жевательные конфеты, содержащие экстракт зеленого чая, который богат противовоспалительными соединениями, называемыми катехинами. Суточная доза равнялась пяти чашкам зеленого чая. В перекрестном исследовании все участники провели еще 28 дней, принимая плацебо, с месячным перерывом в приеме любых добавок между экспериментами.

Результаты показали, что уровень глюкозы в крови натощак у всех участников был значительно ниже после приема экстракта зеленого чая по сравнению с уровнем после приема плацебо.

Также у всех участников было выявлено уменьшение воспаления кишечника из-за лечения зеленым чаем. Еще исследователи обнаружили, что при употреблении зеленого чая проницаемость тонкого кишечника участников значительно снизилась, а это уменьшает риск воспаления, сообщается на портале Express.

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