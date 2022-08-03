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Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах и скрытых опасностях арбуза

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах и скрытых опасностях арбуза
Фото: Pixabay

3 августа отмечается Всемирный день арбуза. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом Еленой Соломатиной и выяснила, чем эта любимая многими ягода полезна и когда может нанести здоровью человека непоправимый вред.

Как отметила собеседница «ВМ», в арбузе содержится большое количество полезных веществ.

— Прежде всего, арбуз богат структурированной водой, на усвоение которой организм практически не тратит энергии, она очень легко усваивается. В арбузе достаточно много ликопина — вещества, которое предохраняет от разрушения нашу сердечно-сосудистую систему. Есть исследования, подтверждающие, что у мужчин ликопин предотвращает развитие заболеваний предстательной железы, — рассказала врач.

Также в арбузе содержится цитруллин — аминокислота, которую используют спортсмены в виде добавок. Она помогает сохранять мышечную массу и увеличивает выносливость, благодаря цитруллину человек может дольше заниматься спортом без утомления мышц, отметила Соломатина.

Еще арбуз отлично выводит из организма лишнюю жидкость, подчеркнула диетолог.

— В арбузе много калия, что тоже обеспечивает мочегонное действие. Калий помогает выводить излишки жидкости из организма, укрепляет сердечную мышцу. Арбуз способствует профилактике болезней мочевыводящих путей, потому что достаточно сложно какой-нибудь инфекции прицепиться к стенке, если все время идет некое промывание, — пояснила врач.

Кроме того, арбуз богат сахарами, которые дают энергию, подчеркнула диетолог. А еще он является антидепрессантом, так как стимулирует выработку серотонина.

При этом опасно есть слишком много арбуза, особенно некоторым людям, предупредила Соломатина.

— Из-за высокого гликемического индекса увлекаться арбузами не стоит, особенно людям, имеющим склонность к повышению уровня глюкозы в крови или больным сахарным диабетом. Вообще рекомендуется не более двух ломтиков за раз съедать, чтобы резко не повысить уровень глюкозы. Но можно и повторить два ломтика через какое-то время, — объяснила диетолог.

По словам эксперта, нередко арбузы «накачивают» химикатами. В основном это азотосодержащие химикаты (селитра), которые призваны ускорить созревание. При наличии в арбузе этих веществ может развиться гипоксия тканей — кислородное голодание организма, предупредила врач.

Вычислить опасный арбуз можно только после его разрезания, уточнила специалист.

— По внешнему виду отличить такой арбуз сложно, нужно разрезать. Хороший арбуз немного сахаристый, а вот выращенный с применением стимуляторов — более глянцевый, его поверхность как бы полированная, а прожилки — белые или желтоватые. Иногда они даже закручиваются. И на вкус арбуз будет немного непривычный. Это признак того, что арбуз был выращен с применением ускорителей, — заключила Соломатина.

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