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Украинский доброволец заявил о «мясорубке» для ВСУ в Песках

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский доброволец заявил о «мясорубке» для ВСУ в Песках
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинский доброволец Сергей Гнездилов заявил, что бои в поселке Пески в ДНР можно назвать адом. Об этом в среду, 3 августа, он написал на своей странице в соцсети.

— Контрбатарейный огонь отсутствует — от слова «совсем», враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны, — отметил он.

При этом доброволец назвал проходящие бои мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». По его словам, 6500 снарядов было выпущено по поселку за сутки, а со стороны Украины работает два миномета калибра 82 и 120 миллиметров, сообщает Lenta.ru.

Накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали до 250 наемников «Иностранного легиона» и более 20 единиц военной техники под украинским Николаевом. Помимо этого, ВКС России уничтожили до 500 националистов в населенных пунктах Мерефа и Чугуев в Харьковской области, более 50 солдат ВСУ в районе населенного пункта Марьинка в ДНР, а также свыше 130 украинских солдат в районе Артемовска.

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