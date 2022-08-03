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Незаконную реконструкцию арки исторического здания пресекли в центре Москвы

Лейла Алиева
Город
Незаконную реконструкцию арки исторического здания пресекли в центре Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверская улица, 17 Карта всех событий

Незаконную реконструкцию здания пресекли в Тверском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Восьмиэтажное здание расположено по адресу Тверская улица, дом 17. В процессе проверки специалисты выявили, что собственник точки общественного питания застроил сквозную арку и тем самым расширил площадь своего заведения.

При этом разрешительную документацию на реконструкцию он не оформлял. Объект площадью 46,3 квадратных метра был признан самовольной постройкой, это также подтвердил суд.

На данный момент нарушитель демонтировал незаконно возведенные части здания и привел его в первоначальный вид. По словам главы ведомства Ивана Боброва, при обнаружении фактов незаконной реконструкции арок сотрудники Госинспекции принимают все необходимые меры и устраняют нарушения.

На северо-востоке столицы в период с января по июнь снесли более девяти тысяч квадратных метров незаконных строений. Уточняется, что Госинспекция по недвижимости выявила 420 нарушений при использовании земельных участков и городских нежилых помещений.

демонтаж Центральный административный округ (ЦАО) Тверской район
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