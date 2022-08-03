Ефимов: Инвесторы передали Москве школу и детский сад по договорам участия

Фото: Пресс-служба

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

В июле инвесторы передали городу школу и детский сад в ТиНАО, возведенные по договорам участия застройщиков жилья в развитии социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В июле 2022 года инвесторы передали городу два первых объекта — школу на 1125 учеников и детский сад на 225 воспитанников. Учреждения расположены в поселении Сосенское на улице Василия Ощепкова. Стоимость объектов оценивается примерно в 2,3 миллиарда рублей, — заявил он.

По словам Ефимова, площадь обоих объектов будет превышать 17 тысяч квадратных метров. Он также напомнил, что по проектам планировки застраиваемых территорий инвестор должен создать в границах новых жилых кварталов объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

После этого застройщик может самостоятельно содержать и эксплуатировать их или передать городу. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с января по июль инвесторы заключили с городом договоры участия на создание 26 образовательных объектов — девяти школ и 17 детских садов, — рассчитанных на 7,7 тысячи детей. Их строительство будет завершено до конца 2029 года.

В конце июля специалисты завершили работы по строительству спального корпуса школы-пансиона «Летово» в ТиНАО. Уточняется, что зимой, а также в непогоду школьникам не придется выходить на улицу, чтобы попасть на занятия, поскольку новый корпус связан со зданием школы системой подземно-наземных переходов.