Москвичам рассказали об онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов

Фото: Pexels

В столице с 9 по 11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли — Щукино и большая часть ТиНАО. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Проголосовать на участках смогут все совершеннолетние москвичи, зарегистрированные в районах, где проходят выборы. А тем, кто хочет отдать свой голос онлайн, также потребуется полная учетная запись mos.ru, — говорится в сообщении.

Помимо этого, потенциальному участнику выборов должно быть 18 лет. Так, с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября жители города смогут проголосовать на портале mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Электронный список избирателей впервые используют на выборах муниципальных депутатов в Москве с 9 по 11 сентября. Механизм объединит в себе традиционное голосование и онлайн-вариант.

Список поможет устранить ошибки, которые возникают при хранении информации на бумаге, а также минимизировать человеческий фактор.