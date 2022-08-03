Андрей Бочкарев рассказал об установке траволаторов в столичном метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Олимпийский проспект Карта всех событий

В подземном переходе ко второму вестибюлю перспективной станции «Суворовская» на Кольцевой линии метро впервые планируется установка траволаторов. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова рассматривается возможность возведения второго вестибюля «Суворовской», который будет соединен со станцией 350-метровым подземным переходом, где будут установлены траволаторы для пассажиров, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в проекте подземного перехода предусмотрена установка горизонтальных траволаторов, которые существенно сократят для пассажиров время передвижения и выхода в город. Помимо этого, такая инициатива позволят пассажирам с легкостью перевозить тяжелый багаж.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что всего проектом планируется к установке три блока по четыре траволатора. Благодаря их использованию пассажиры смогут максимально комфортно преодолеть весь переход всего за шесть минут.

— Для ускорения работ по строительству подобных протяженных подземных переходов рассматривается возможность применения специальных тоннелепроходческих комплексов прямоугольной формы, изготовление которых могут осуществить российские производители, — подытожил он.

Накануне Бочкарев заявил, что новую трассу между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московским скоростным диаметром (МСД) максимально интегрируют в дорожную сеть. Она будет иметь 15 съездов на районные улицы и проезды.