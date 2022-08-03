Народный календарь. Как избавиться от болезней 4 августа
4 августа Православная церковь почитает память христианской святой, последовательницы Иисуса Христа — Марии Магдалины. В народном календаре эта дата получила такие названия: Марья Суровица; Марья Ягодница; Марьин день; Марья искусница; мироносица; росная оконница.
Собирать ягоды в этот день — давняя традиция. Согласно народным поверьям, роса и черная смородина могли помочь избавиться от заболеваний, однако в обоих случаях были свои нюансы по сбору урожая.
Поэтому в саду и огороде росу отряхивали ранним утром, пока она не высохла, а смородину собирали на настойки и эликсиры, но делать это можно было только после посещения церкви.
По народным приметам 4 августа нельзя:
— смеяться и громко кричать.
Так, в священных писаниях говорилось, что громким звуком можно привлечь внимание духов.
Приметы погоды:
Лягушки на воде держатся — к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят — к непогоде.
Гроза 4 августа — к богатому урожаю зерновых культур.
Куры во время дождя по двору гуляют — к теплу.
Выросли опята, то осенью грибов будет мало.
Туман на рассвете — к солнечному дню.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Корнилий, Алексей, Зинаида, Мария, Михаил