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Лоза пояснил, почему растет число россиян, полагающих, что Солнце вращается вокруг Земли

Ирина Игнатенко
Общество
Лоза пояснил, почему растет число россиян, полагающих, что Солнце вращается вокруг Земли
Фото: YouTube / LABELCOM

Россиян, уверенных в том, что Солнце вращается вокруг Земли, со временем станет еще больше из-за множащейся в Сети фейковой информации. Об этом рассказал певец Юрий Лоза, комментируя данные опроса ВЦИОМ.

Музыкант отметил, что нужно доверять только официальным источникам и проверять полученные сведения.

Лоза добавил, что раньше информацию получали из официальных источников, сейчас сведения черпают из Сети. А поскольку различные научные тезисы стали достоянием общественности, у людей стали появляться вопросы, передает Life.ru.

Около трети жителей России (35 процентов) уверены, что не Земля вращается вокруг Солнца, а ровно наоборот. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во время проведенного недавно исследования. Правильный ответ на вопрос — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61 процент участников опроса, передает «Царьград».

Планета Земля установила рекорд по скорости вращения 31 июля. Так, она совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее обычного.

Солнце Планета Земля Юрий Лоза
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