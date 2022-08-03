Лоза пояснил, почему растет число россиян, полагающих, что Солнце вращается вокруг Земли

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Россиян, уверенных в том, что Солнце вращается вокруг Земли, со временем станет еще больше из-за множащейся в Сети фейковой информации. Об этом рассказал певец Юрий Лоза, комментируя данные опроса ВЦИОМ.

Музыкант отметил, что нужно доверять только официальным источникам и проверять полученные сведения.

Лоза добавил, что раньше информацию получали из официальных источников, сейчас сведения черпают из Сети. А поскольку различные научные тезисы стали достоянием общественности, у людей стали появляться вопросы, передает Life.ru.

Около трети жителей России (35 процентов) уверены, что не Земля вращается вокруг Солнца, а ровно наоборот. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во время проведенного недавно исследования. Правильный ответ на вопрос — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61 процент участников опроса, передает «Царьград».

Планета Земля установила рекорд по скорости вращения 31 июля. Так, она совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее обычного.