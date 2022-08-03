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Столичные службы почти выполнили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта

Араз Салехов
Город
Столичные службы почти выполнили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 70 процентов от общего объема работ по благоустройству участка Ленинского проспекта. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В 2020–2021 годах было проведено благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году делаем участок от проезда Апакова до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что сейчас на объекте подходит к концу устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Такая инициатива даст возможность улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение.

Помимо этого, на участке проводится прокладка дополнительной водосточной сети, установка дождеприемных колодцев.

Также стало известно об обновлении 15 тысяч погонных километров дорожной разметки. Так, в городе размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 «вафельниц».

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