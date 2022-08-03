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До 2024 года в Подмосковье благоустроят восемь набережных

Ирина Игнатенко
Общество
До 2024 года в Подмосковье благоустроят восемь набережных
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

2 августа председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал с рабочим визитом в городском округе Чехов. Он осмотрел обновленную набережную реки Теребенки.

В прошлом году на берегу реки Теребенки завершили один из этапов благоустройства по проекту, победившему во всероссийском конкурсе, посвященном созданию комфортной городской среды. На территории местной набережной появились площадки под воркаут и волейбол, пляж, детская зона. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

В текущем году на территории Московской области планируется благоустроить три набережные. Будут реконструированы территории Павшинской поймы в Красногорске, Живописной бухты в Одинцове и набережная в Бронницах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего в Московской области в 2022–2023 годах планируется благоустроить 8 набережных. На проведение работ по благоустройству выделено около 1,6 миллиарда рублей.

Также сообщается, что благоустройство Липовой рощи в Одинцовском городском округе планируют завершить в сентябре. На объекте уже выполнены все подготовительные, демонтажные работы и уже начали укладку кабельных трубопроводов, а также планировку территории под дорожно-тропиночную сеть, передает РИАМО.

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 70 процентов от общего объема работ по благоустройству участка Ленинского проспекта. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Подмосковье Благоустройство город Чехов
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