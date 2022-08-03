Благоустройство детской и спортивных площадок началось в Вешняках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Юности Карта всех событий

Стартовали работы по благоустройству детской и спортивных площадок в сквере на улице Юности в столичном районе Вешняки. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 3 августа.

— Сейчас завершается устройство оснований, затем подготовят закладные для монтажа оборудования, а после установки всех элементов выполнят устройство финишного травмобезопасного резинового покрытия, — говорится в сообщении.

В центральной части парка появится игровая зона площадью почти 550 квадратных метров, где обустроят «песочную фабрику», установят карусели, качалки на пружинках, головоломки «Счеты» и «Растения», а также качели-«гнездо». Здесь также поставят столы для настольного тенниса, сделают площадку для текбола и зону воркаута.

Площадку для непрерывных тренировок оборудуют в зоне, имитирующей городскую среду, а в зоне парковой акробатики будут трамплины для предпочитающих амплитудные трюки в воздухе. В юго-восточной части сквера, в отдалении от других объектов, обустроят спортивную зону площадью более 150 квадратных метров для людей старшего возраста.

Также стало известно, что реабилитацию лесопарка «Кусково» завершат ко Дню города, который в этом году отмечается 10–11 сентября. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты приведут в порядок памятники, семь прудов, проведут озеленение, а также отреставрируют стадион «Фрезер».