Красная черта Китая: визит Пелоси противоречит закону США об отношениях с Тайванем

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Поездка спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань идет вразрез с договоренностями Америки и материкового Китая. Согласно этим договоренностям, Штаты обязаны согласовывать поездки своих политиков на Тайвань. Об этом эксперты рассказали «Вечерней Москве».

Как отметил заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор Андрей Островский, тонкости взаимоотношений США и Тайваня прописаны в документе под названием Taiwan Relations Act.

— Этот документ регламентирует отношения США и Тайваня и, естественно, визит Пелоси ему противоречит. В 1979 году Америка отозвала свое посольство на Тайване, переместила его в Пекин и все связи с Тайванем осуществляла через так называемый Американский институт на Тайване, который находится в Тайбэе, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт заметил, что, согласно договоренностям Китая и США, все визиты американских политиков на Тайвань должны согласовываться с материковым Китаем. По словам специалиста, Байден был против поездки Пелоси. Во время выступления на Тайване она обозначила целью поездки поддержку демократии. Трудно сказать, чья это инициатива, но официально и Госдеп, и Белый дом отказались от признания того, что они организовывали этот визит, подчеркнул Островский.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил, что американцы постоянно находят предлоги, чтобы не выполнять данные Китаю обещания.

— Это очень плохо: в XXI веке отношения США и КНР напоминают аналог отношений США и СССР во второй половине XX века. Но США и СССР после Карибского кризиса, казалось, научились доверять друг другу в вопросах стратегической стабильности. Это гарантировало миру стабильность в 60–70-е годы. США сейчас поступают крайне недальновидно, девальвируя данные Китаю обещания, — рассказал Ломанов.

По его словам, Китай в конце 70-х был слабым, и Америка всячески использовала его в качестве инструмента давления на СССР. Тогда она полагала, что Китай действует на стороне США и что выгода от отношений США и Китая перевесит все остальное.

В XXI веке вес Китая на мировой арене стал значительно серьезнее, подчеркнул эксперт. При этом Америка намеренно провоцирует Китай поездкой Пелоси, уверен он.

— Китай не отказался от своей политической линии, за это США очень его недолюбливают. Возникло ощущение, что данные в 70-е годы обещания надо каким-то образом девальвировать. Прилет Пелоси означает, что Америка перешла к тактике «нарезания салями». Тайваньскую «колбаску» стали «резать» с огромной скоростью, чтобы понять, где у Китая есть красная черта, после которой начнется активное противодействие, — пояснил Ломанов.

В ближайшие два–три года Китай не сможет ничего предпринять против выпадов США. Это связано с опасениями относительно введения Западом серьезных экономических санкций и сложностью гипотетической военной операции на Тайване, отметил собеседник «ВМ». Жесты, подобные поездке Пелоси, будут происходить чаще, резюмировал специалист.