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Шредер заявил о готовности Кремля к переговорам с Украиной

Лейла Алиева
В мире
Шредер заявил о готовности Кремля к переговорам с Украиной
Фото: Tim Reckmann | a59.de / CC BY 2.0.

Кремль готов урегулировать ситуацию с Украиной путем переговоров. Об этом заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер в среду, 3 июля.

По его словам Брюссель, а также Берлин и Париж не прилагают никаких усилий для налаживания контакта.

— Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье? Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров, — отметил Шредер.

Также экс-глава ответил на обвинения в дружбе с Кремлем и заявил, что не станет разрывать отношения с Москвой, передает РИА Новости.

Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у Украины остается единственная возможность завершить конфликт на переговорах, поскольку дела на фронте складываются не в пользу ВСУ. По его словам, западные страны больше не смогут оказывать прежнюю поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в Европе назревает критичная ситуация как в экономике, так и в политике.

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