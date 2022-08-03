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Противоаварийные работы стартовали в усадьбе XVIII века в центре Москвы

Лейла Алиева
Город
Противоаварийные работы стартовали в усадьбе XVIII века в центре Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зубовская улица, 14/2с1 Карта всех событий

Специалисты приступили к противоаварийным работам в главном доме бывшей городской усадьбы Р. Р. Кошелева — С. А. Мальцева. Об этом в среду, 3 августа, сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— История усадьбы на Зубовской улице берет свое начало еще до 1770-х годов. Это здание, по сути, является старейшим на Девичьем поле. В настоящий момент памятнику требуется реставрация. Первым этапом сохранения этого памятника архитектуры станут противоаварийные работы. Именно к ним уже приступили реставраторы, — рассказал он.

В настоящее время укрепляются стены и идет демонтаж аварийных перекрытий и поздних конструкций. Уточняется, что в разное время здесь были расположены усадьба бригадира Кошелева, дом корнета Мальцева, Усачевско-Чернявское женское училище и общежитие Военной академии имени Фрунзе, а во второй половине XIX века к зданию пристроили церковь Александра Невского, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что реставрация детской больницы святой Ольги завершится в 2023 году. При этом после окончания всех работ фасады останутся такими, какими они были на момент их постройки — краснокирпичными.

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