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В Истре горит отдельный блок фулфилмент-центра Ozon

Степан Жирнов
Происшествия
В Истре горит отдельный блок фулфилмент-центра Ozon
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В компании Ozon прокомментировали ситуацию с пожаром в Истре. Все сотрудники из здания эвакуированы. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании.

— Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада, — сообщили в компании.

По предварительным данным, в складском здании произошло замыкание. Источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров.

Также в социальных сетях появилось предполагаемое видео момента начала возгорания.

Видео: Telegram / РИА Новости

Ранее кадры с крупным столбом черного дыма попали в объектив фотоаппарата пассажира самолета.

Ранее, 31 июля, на западе Москвы произошел пожар на рынке. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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