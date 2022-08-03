В Истре горит отдельный блок фулфилмент-центра Ozon
В компании Ozon прокомментировали ситуацию с пожаром в Истре. Все сотрудники из здания эвакуированы. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании.
— Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада, — сообщили в компании.
По предварительным данным, в складском здании произошло замыкание. Источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров.
Также в социальных сетях появилось предполагаемое видео момента начала возгорания.
Ранее кадры с крупным столбом черного дыма попали в объектив фотоаппарата пассажира самолета.
Ранее, 31 июля, на западе Москвы произошел пожар на рынке. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.