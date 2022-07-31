Пожар произошел на рынке на западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Щорса, вл5Б Карта всех событий

Пожар произошел на рынке в Западном административном округе Москвы (ЗАО), в районе Солнцево. Об этом в воскресенье, 31 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что горит рынок на улице Щорса, владение 5Б.

— Открытое горение кровли, — рассказал источник «ВМ».

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

В субботу, 30 июля, пожар произошел в ресторане на юге Москвы. В заведении, расположенном по адресу улица генерала Белова, дом 23а, произошло открытое горение кровли. По предварительным данным, во время происшествия людей внутри здания не было.