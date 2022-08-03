Прокуратура проведет проверку в связи с пожаром на складе в Истре

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Прокуратура Московской области проведет проверку в связи с пожаром на складе интернет-магазина Ozon в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 августа.

Мероприятие поручили Истринской городской прокуратуре. Его цель — установить причины и обстоятельства происшествия. Также в результате проверки собираются дать оценку действиям ответственных лиц.

Пожар в Истре на складе произошел днем в среду, 3 августа. По сообщениям представителей компании, возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра. По последним данным, полученным от источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, площадь пожара увеличилась с изначальных 20 тысяч до 35 тысяч квадратных метров.

На месте происшествия работают специалисты МЧС. Работники эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

В Сети распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент начала пожара. Также имеются фото места происшествия с высоты птичьего полета.