Тренер «Зенита» рассказал, когда игроки Кузяев и Караваев приступят к тренировкам
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, когда травмированные игроки команды Вячеслав Караваев и Густаво Мантуана вернутся к тренировкам.
Как пояснил наставник сине-бело-голубых на пресс-конференции перед матчем с «Ахматом», Вячеслав Караваев уже частично приступил к тренировкам. То же самое касается и бразильского новичка команды Густаво Мантуана.
Оба футболиста должны полностью включиться в тренировочный процесс на следующей неделе, передает издание «Невские новости».
Матч между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет 6 августа в Грозном.
Петербургский «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, одержав победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 30 июля, в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).