Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тренер «Зенита» рассказал, когда игроки Кузяев и Караваев приступят к тренировкам

Ирина Игнатенко
Спорт
Тренер «Зенита» рассказал, когда игроки Кузяев и Караваев приступят к тренировкам
Фото: Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, когда травмированные игроки команды Вячеслав Караваев и Густаво Мантуана вернутся к тренировкам.

Как пояснил наставник сине-бело-голубых на пресс-конференции перед матчем с «Ахматом», Вячеслав Караваев уже частично приступил к тренировкам. То же самое касается и бразильского новичка команды Густаво Мантуана.

Оба футболиста должны полностью включиться в тренировочный процесс на следующей неделе, передает издание «Невские новости».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет 6 августа в Грозном.

Петербургский «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, одержав победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 30 июля, в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт Футбол ФК Зенит
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте