Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусолог напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Вирусолог Сергей Нетесов напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что на сегодняшний день в России процент привитых от коронавируса людей составляет около 56 процентов.

Вирусолог отметил, что обязательно следует вакцинироваться гражданам, которые находятся в зоне риска: пожилые, люди с хроническими заболеваниями.

— Известно, что 90 процентов людей, умерших от коронавируса, — это невакцинированные. У оставшихся 10 процентов вакцинация просрочена, либо они не используют те средства и меры, которые бы стоило использовать. Если у человека есть серьезные хронические заболевания внутренних органов, то ему просто необходимо вакцинироваться либо носить респиратор или маску в общественных местах, — подчеркнул он в комментарии argumenti.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможном введении дополнительных мер противодействия распространению коронавируса. При росте количества случаев COVID-19 может быть возобновлена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, передает Nation News.

Накануне Роспотребнадзор посоветовал гражданам, относящимся к уязвимым категориям, надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом.

Вакцинация Коронавирус ревакцинация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте