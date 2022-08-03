Вирусолог напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса

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Вирусолог Сергей Нетесов напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что на сегодняшний день в России процент привитых от коронавируса людей составляет около 56 процентов.

Вирусолог отметил, что обязательно следует вакцинироваться гражданам, которые находятся в зоне риска: пожилые, люди с хроническими заболеваниями.

— Известно, что 90 процентов людей, умерших от коронавируса, — это невакцинированные. У оставшихся 10 процентов вакцинация просрочена, либо они не используют те средства и меры, которые бы стоило использовать. Если у человека есть серьезные хронические заболевания внутренних органов, то ему просто необходимо вакцинироваться либо носить респиратор или маску в общественных местах, — подчеркнул он в комментарии argumenti.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможном введении дополнительных мер противодействия распространению коронавируса. При росте количества случаев COVID-19 может быть возобновлена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, передает Nation News.

Накануне Роспотребнадзор посоветовал гражданам, относящимся к уязвимым категориям, надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом.