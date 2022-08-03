Экономист дал прогноз по ценам на дизель

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Рост цен на дизельное топливо на бирже носит сезонный характер и вряд ли приведет к подорожанию на внутреннем рынке. Об этом рассказал экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Он отметил, что принципиальное значение имеет сезонный фактор: в августе и сентябре обычно идет всплеск цен на топливо в биржевом сегменте.

— Учитывая, что котировки сами по себе достаточно низкие для этого сезона, я не вижу причин для паники. А после сентября обычно идет снижение цен на бирже и на дизель, и на бензин, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он подчеркнул, что рост цен на бирже не означает автоматическое подорожание дизеля в рознице.

2 августа биржевая цена на летнее дизельное топливо в европейской части России впервые поднялась выше 57 тысяч рублей за тонну.

11 июля эксперт топливного рынка Олег Ашихмин сообщил, что стоимость бензина в России может заметно снизиться через полгода. Он отметил, что оптовые цены на топливо в стране снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке.