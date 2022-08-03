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Аналитик оценил предложение властей Молдавии об альтернативном источнике энергии

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик оценил предложение властей Молдавии об альтернативном источнике энергии
Фото: Вечерняя Москва

Предложение вице-премьера Молдавии Андрея Спыну сделать альтернативным источником энергии для страны древесину ивы можно расценить как попытку успокоить население на фоне роста цен на природный газ, реального потенциала у этой инициативы нет. Такое заявление сделал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Он отметил, что цена поставок газа из России в этом году серьезно увеличилась. Ранее Газпром поставлял газ Молдавии по цене 200–300 долларов за тысячу кубов, а в этом июле цена выросла до 1400 долларов, передает «Радио 1».

Аналитик уточнил, что если речь идет о биогазе, то древесину для этого, как правило, не используют, выращивают что-то травяное, что быстрее растет и быстрее гниет. Он добавил, что ива может стать альтернативным источником энергии, только если власти начнут раздавать людям деревья на дрова.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что древесина ивы может послужить альтернативой российскому газу. В стране планируют выделить дополнительные площади для посадки ивы, передает ФАН.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал о перспективах запуска газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время.

Деревья газоснабжение Молдавия
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