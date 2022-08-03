Число пострадавших в результате пожара на складе Ozon возросло до 11

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Число пострадавших в результате пожара на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре достигло 11 человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 3 августа.

По его словам, два человека госпитализированы, остальным помощь оказали амбулаторно.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Все они являются сотрудниками склада.

Пожар в отдельном блоке фулфилмент-центра интернет-магазина Ozon начался днем в среду. Площадь пожара составила 35 тысяч квадратных метров. Тушение проходит по третьему рангу, привлечены два вертолета Ка-32.

По факту инцидента подмосковная прокуратура проведет проверку, в результате которой дадут оценку действиям всех ответственных лиц.

В сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлено начало возгорания на складе.