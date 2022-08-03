Собянин объявил о запуске двухпутного движения на участке Каланчевская — Курская МЦД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты завершили работы самого сложного этапа по реконструкции участка Каланчевская — Курская на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), который увязан со строительством МЦД-4. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 августа.

— Несколько лет тому назад мы перешли к созданию дополнительных магистральных путей от Курского вокзала до Площади трех вокзалов. Это мегасложный проект. Тем не менее должен вам сказать, что он практически реализован. Самый трудный этап пройден. Построены дополнительные магистральные пути, построены две железнодорожные эстакады, три путепровода, — отметил он.

По словам мэра, строительство МЦД — главный проект модернизации Центрального транспортного узла.

Генеральный директор компании «РЖД» Олег Белозеров добавил, что интервал движения поездов на данном участке сократится с 18 до 6 минут, передает агентство городских новостей «Москва».

Годовой пассажиропоток МЦД-4 составит около 30 миллионов человек, суточный — почти полмиллиона. Уточняется, что открытие МЦД-4 улучшит транспортную доступность 20 районов Москвы, а также областных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других населенных пунктов.