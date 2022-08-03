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«Частичный паралич лица»: Собчак рассказала о состоянии Чубайса

Евгений Белоусов
Общество
«Частичный паралич лица»: Собчак рассказала о состоянии Чубайса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Диагноз бывшего главу «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса окончательно подтвержден. Он лежит в реанимации с синдромом Гийена - Барре. Об этом в среду, 3 августа, сообщила журналист Ксения Собчак.

— Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова (супруга Чубайса — прим. «ВМ»), — рассказала она.

Собчак также поделилась фотографиями бывшего главы «Роснано» из реанимации.

Фото: Telegram / Кровавая барыня
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Фото: Telegram / Кровавая барыня
Фото: Telegram / Кровавая барыня
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Фото: Telegram / Кровавая барыня

По ее словам, некоторые СМИ списывают состояние Чубайса на коронавирус. Однако он переболел им два года назад, а полгода назад ревакцинировался, написала Собяак в своем Telegram-канале.

Чубайса госпитализировали в реанимацию с синдромом Гийена — Барре 31 июля. По словам его жены, у него «внезапно начали отниматься руки и ноги». В свою очередь брат экс-спецпредставителя президента РФ, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс сообщил, что состояние Чубайса не вызывает опасений.

Главный врач московской клинической больницы № 71 телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности болезни Чубайса. Специалист отметил, что синдрому Гийена-Барре предшествует бактериальная или вирусная инфекция, в том числе коронавирус. Сам синдром развивается, когда антитела, вырабатываемые организмом, атакуют не больные клетки, а здоровые.

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