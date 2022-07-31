Чубайса госпитализировали в реанимацию в Европе

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Бывшего главу «Роснано» и экс-спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса госпитализировали в реанимацию с синдромом Гийена — Барре. Об этом сообщила блогер и телеведущая Ксения Собчак.

По словам журналистки, о болезни Чубайса она узнала от его жены Авдотьи Смирновой. Супруга отметила, что у него «внезапно начали отниматься руки и ноги».

— Госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена — Барре». Состояние средней тяжести, стабильное, — процитировала Собчак в своем Telegram-канале заявление самого Чубайса.

Брат экс-главы «Роснано», доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс в разговоре с изданием «Лента.ру», отметил, что ему ничего не известно о госпитализации родственника. Он добавил, что это стало для него неожиданностью, так как у брата не было серьезных проблем со здоровьем.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что синдром Гийена — Барре, который диагностировали у Чубайса, приводит к необратимым последствиям. По его словам, это аутоиммунное заболевание, при котором возникают вялые парезы и снижается чувствительность. Кондрахин констатировал, что развитие болезни можно замедлить, но вылечить полностью ее сложно, так как обычно причины появления такой реакции остаются неизвестными.