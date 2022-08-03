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Врачи рассказали о пользе и вреде кофе

Ирина Игнатенко
Общество
Врачи рассказали о пользе и вреде кофе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кофе оказывает как положительное, так и негативное влияние на мозг. Специалисты рекомендуют любителям этого напитка соблюдать ряд правил, чтобы снизить риск проблем со здоровьем.

Эксперты пояснили, что кофеин конкурирует с нейромедиатором аденозином, подавляя действие последнего. Этот нейромедиатор, накапливающийся в течение дня, играет важную роль в улучшении сна. Таким образом, кофе нужно пить лишь в определенное время суток.

Врачи рекомендуют мужчинам и женщинам пить кофе в первой половине дня. В противном случае есть риск возникновения проблем со сном, в частности бессонницы.

Тем не менее, употребление кофе положительно сказывается на здоровье мозга и когнитивных функциях. Более того, антиоксиданты, содержащиеся в напитке, предотвращают повреждение сосудов и артерий, передает Nation News.

Диетолог Василиса Пономарева рассказала о раздражающих желудок продуктах. По ее словам, кофе натощак может плохо влиять на желудок. Также на желудок могут плохо действовать дрожжевая выпечка, острые закуски и йогурт.

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