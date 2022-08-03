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Бывший замглавы ФАС Доценко получил должность в правительстве Москвы

Георгий Соланович
Город
Бывший замглавы ФАС Доценко получил должность в правительстве Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывшего замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексея Доценко назначили заместителем руководителя департамента экономической политики и развития Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В пресс-службе департамента отметили, что Доценко будет курировать вопросы, связанные с информационными технологиями.

— Доценко имеет значительный опыт работы в федеральных органах власти и обладает серьезными компетенциями в области цифровых технологий. Его профессиональный опыт и знания усилят команду Департамента и будут направлены на совершенствование информационных систем и цифровых технологий, — заявил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики города Кирилл Пуртов.

До этого Собянин назначил Евгения Адамова заместителем руководителя столичного департамента капитального ремонта. Служебный контракт с ним заключен до достижения им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Москвы.

Также мэр города подписал распоряжение, в соответствии с которым первого заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮВАО Александра Скороспелова освободили от занимаемой должности.

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