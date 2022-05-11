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Скороспелова уволили с должности первого заместителя префекта ЮВАО

Араз Салехов
Город
Скороспелова уволили с должности первого заместителя префекта ЮВАО
Фото: Пресс-служба Госдумы

Первого заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮВАО Александра Скороспелова освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 мая.

— Освободить Скороспелова Александра Васильевича от замещаемой должности первого заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Восточного округа города Москвы, — говорится в документе.

Уточняется, что Скороспелов был уволен с государственной гражданской службы столицы по собственной инициативе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Собянин назначил Андрея Еремина на должность первого заместителя руководителя столичного департамента спорта. Уточняется, что с ним заключили контракт на два года.

До этого Собянин уволил Ольгу Грачеву с должности первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы. Уточняется, что ее освободили от должности по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Также стало известно, что Собянин уволил Андрея Железнякова с должности заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития города. Уточняется, что он покинул должность по собственному желанию.

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