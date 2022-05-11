Собянин назначил на должность первого замруководителя департамента спорта Москвы Андрея Еремина

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр города Сергей Собянин объявил о назначении Андрея Еремина на должность первого заместителя руководителя департамента спорта столицы. Об этом в среду, 11 мая, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— Назначить Еремина Андрея Марковича на должность первого заместителя руководителя департамента спорта города Москва с заключением служебного контракта сроком на два года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы, — говорится в сообщении.

Также документом Еремин освобождается от замещаемой должности заместителя руководителя столичного департамента спорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, глава города подписал постановление о назначении Александра Писаренко на должность заместителя префекта Центрального административного округа (ЦАО). Его назначили на эту должность сроком на пять лет.

В пятницу, 1 апреля, с поста заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы был уволен Андрей Железняков. Уточняется, что Железняков покинул должность по собственному желанию.