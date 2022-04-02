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Сергей Собянин уволил замглавы департамента предпринимательства Москвы

Георгий Соланович

Город
Сергей Собянин уволил замглавы департамента предпринимательства Москвы
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 1 апреля, уволил Андрея Железнякова с должности заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития города.

— Освободить Железнякова Андрея Евгеньевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, — говорится в документе на официальном сайте мэра города.

Примечательно, что Железняков покинул должность по собственному желанию.

1 апреля мэр города назначил Михаила Лачинова на должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта столицы. Служебный контракт с ним заключен на пять лет, и он не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.

21 марта Собянин назначил на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Ивана Боброва. До этого Бобров занимал пост первого заместителя начальника столичной Госинспекции по недвижимости.

Кадровые перестановки были вызваны тем, что прежний начальник Госинспекции Владислав Овчинский назначен на должность руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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