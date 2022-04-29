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Грачеву уволили с поста первого заместителя главы Департамента соцзащиты Москвы

Араз Салехов
Город
Грачеву уволили с поста первого заместителя главы Департамента соцзащиты Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Ольгу Грачеву с должности первого заместителя руководителя городского департамента труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 29 апреля.

— Освободить Грачеву Ольгу Евгеньевну от замещаемой должности первого заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 29 апреля 2022 года, — говорится в документе.

Грачеву освободили от должности по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что Собянин уволил Андрея Железнякова с должности заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития города. Уточняется, что он покинул должность по собственному желанию.

Помимо этого, глава города освободил Валерия Леонова от должности председателя Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза). На данный пост была назначена Анна Яковлева.

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