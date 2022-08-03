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Тотальный диктант о Москве можно будет написать на выставке «Город для каждого»

Оксана Васильева
Общество
Тотальный диктант о Москве можно будет написать на выставке «Город для каждого»
Фото: Пресс-служба мероприятия

До 21 августа в «Манеже» открыта выставка «Город для каждого», на которой представлены индустриальные достижения Москвы. Экспозиция рассказывает, как изменилась Москва за последние десять лет и куда дальше будет двигаться мегаполис. Для посетителей здесь много интересных занятий — интерактивные карты, 4D-аттракционы. Здесь можно посетить лекции и кинопоказы, попробовать себя в живописи, архитектуре и робототехнике. А еще посмотреть на Москву с высоты птичьего полета или отправиться в медицинский центр будущего.

Так, 7 августа на выставке можно будет написать Тотальный диктант о Москве. Проведет его Владимир Пахомов председатель Филологического совета фонда «Тотальный диктант».

Участники диктанта смогут написать небольшой текст о Москве и проверить свои знания по орфографии и пунктуации, а также повторить правила русского языка. Принять участие смогут посетители выставки старше 12 лет. Проводится диктант будет в зале пресс-конференции. Тотальный диктант - это общественный проект, который проводится ежегодно. В нем могут принять участие люди разных возрастов. В этом году в акции «Тотальный диктант» приняли участие 780 500 человек по всему миру. В Москве диктант написали 8358 человек на 222 площадках.

Ежегодно «Вечерняя Москва» выступает в качестве площадки для Тотального диктанта. В этом году диктатором площадки стала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Тотальный диктант ЦВЗ «Манеж» Выставки
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