Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с выселением ветеранов МВД из квартир в Новой Москве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства разобраться в ситуации с выселением ветеранов МВД из квартир в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в среду, 3 августа.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывших сотрудников министерства и членов их семей выселяют из жилья. Среди ветеранов есть и те, кто получил инвалидность в процессе несения службы.

Следственный комитет изучит и проверит поступившую информацию, а также примет меры для поддержки ветеранов органов внутренних дел.

Председатель союза жилищных организаций рассказал 7 июля «Вечерней Москве» о том, за какие правонарушения жильца могут выселить из собственной квартиры, а жилплощадь выставить на торги.