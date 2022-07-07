Вплоть до уголовной ответственности: когда могут наказать за нарушения в собственной квартире

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Собственника или жильца могут оштрафовать, если он мешает другим людям, проживающим в доме. В некоторых случаях человека даже имеют право выселить, а квартиру — выставить на торги. О том, за какие именно нарушения положено наказание, «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Нарушение правил перепланировки

Эксперт отметил, что в жилье человека нельзя попасть без его разрешения, если на это нет веских оснований.

— Жилище по Конституции и Жилищному кодексу неприкосновенно. Никто не вправе попасть в жилое помещение без согласия собственника или законно проживающих там лиц. Гражданин вправе не пускать никого к себе в квартиру. За то, что он к себе кого-то не пускает, никакого административного наказания не предусмотрено, если при этом не совершается преступление, — подчеркнул он.

Как заметил специалист, поводами для отступления от этого правила могут быть несогласованная перепланировка или переустройство квартиры. В этом случае Жилищная инспекция по жалобе соседей или управляющей организации имеет право выйти на проверку, но попасть в квартиру также сможет только с согласия собственника, уточнил собеседник «ВМ».

Если в результате проверки обнаружат незаконную перепланировку, собственника обяжут устранить нарушение, подчеркнул юрист.

— Если по каким-то причинам собственник не допускает проверяющих, притом что он заблаговременно уведомлен письменно и по телефону и это фиксируется, органы жилищного надзора имеют право обратиться в суд за ордером на доступ в помещение для проведения проверки. Если такое решение состоится, они имеют право с исполнительным листом попасть в помещение уже против воли собственника, чтобы зафиксировать переустройство. Если переустройство зафиксировано, выдается предписание в зависимости от того, какой характер оно носит, — рассказал эксперт.

Если переустройство опасное, принимаются экстренные меры вплоть до отселения, предупредил Крохин.

— Например, к опасному переустройству относится ситуация, когда жильцы перестраивают несущие стены и появляются трещины на других этажах. В моей практике был случай, когда человек сделал на первом этаже медицинскую клинику, а потом между первым и вторым этажами, где была его квартира, пробил дырку. Дырка была проделана для того, чтобы туда провести лестницу. Она могла повлиять на несущие способности дома, так как дом многоэтажный, а это были первый-второй этажи. Еще человек внедрился в домовую вентиляцию и утеплил балконы на втором этаже — вынес балконы, поставил батареи, их в итоге прорвало. Жилищная инспекция долго не реагировала и подала в суд только на восьмом или девятом году по жалобам граждан. Она туда попала, все зафиксировала, выиграла суд, но решение не исполняется. По идее теперь они должны подать на продажу с торгов, но ничего не делают. Видимо, есть коррупционная составляющая, — рассказал специалист.

При стандартном бытовом характере переустройства, которое не несет опасности, но требует согласования, выдается предписание сроком на несколько месяцев, а также выписывается штраф в размере от 2000 до 2500 рублей, уточнил юрист. При неисполнении предписания Жилищная инспекция может подать в суд на владельца и требовать продажи с публичных торгов его жилого помещения.

Незаконная перепланировка балкона или остекления

Несогласованная перепланировка остекления, балкона или лоджии также чревата последствиями, отметил Крохин.

— Если балконы незаконно без согласования остеклены, то это тоже нарушение. Или если окна, допустим, размещены на домах, являющихся памятниками архитектуры или истории федерального или регионального значения. Или, если есть фасадные решения, колористический паспорт по историческим трассам (Кутузовский или Ленинский проспект, например), то в этом случае тоже имеются ограничения. Надо понимать, что все, что человек делает с балконом и лоджией, подпадает под понятие перепланировки. Это тоже должно быть согласовано, в противном случае предусмотрен штраф, — подчеркнул эксперт.

В прошлом году штраф за это нарушение стал больше: теперь он составляет пять тысяч рублей, заметил собеседник «ВМ».

Слишком сильный шум

Крохин обратил внимание, что в утренние и вечерние часы, а также во время дневного тихого часа запрещено шуметь. Однако на практике далеко не всегда дело доходит до штрафа, уточнил он.

— Это региональный закон, примерно во всех регионах все одинаково, могут отличаться часы и размер штрафа, но цифры там небольшие. Да, наказание есть, но имеется проблема правоприменения. Допустим, когда работает перфоратор — тогда да, но бытовой шум не считается нарушением, потому что он, как правило, находится в пределах допустимых норм. Иногда бывают буйные соседи, которые музыку слушают, кричат, матерятся, но формально нет нарушения закона о тишине. Под этот закон попадают разве что громкие строительные работы и прямо сумасшедшая дискотека, — объяснил Крохин.

Штраф за такое нарушение в Москве составляет от 1000 рублей, а в часы тишины — с 23:00 до 7:00 (также предусмотрен тихий час с 13:00 до 15:00). Кроме того, нельзя проводить ремонт с 19:00 до 9:00, а также по воскресеньям и в праздники.

Незаконное потребление электричества или воды

Нередко жильцы или владельцы заведений внутри многоквартирных домов незаконно расходуют электричество и воду, заметил собеседник «ВМ».

— Часто в новостройках с паркингами люди свои электромобили подключают к общей сети. Также в домах есть нежилые помещения (магазины, салоны красоты, парикмахерские и т. д.), они тоже потребляют энергию и подсоединяются к сетям. Их очень трудно выявить, потому что дома большие, протяженность кабелей большая. Самим гражданам выявить сложно, а управляющие организации часто это покрывают: существует сговор, потому что платят все равно жители, энергия воруется, а управляющая организация получает мзду. Сами инспекторы не хотят проверять: они утверждают, что это все должна управляющая организация делать. Это касается и электричества, и воды, и отопления, — рассказал юрист.

Как отметил специалист, незаконное потребление электричества без счетчика или без договора влечет наложение коммерческого штрафа, который забирает гарантирующий поставщик. Размер такого штрафа равен полугодовому потреблению по кабелю — сумма может раз в 10 превышать показания, которые получились бы на счетчике, предупредил Крохин.

В случае с воровством воды жилец также будет платить больше, подчеркнул эксперт.

— Должна пройти проверка, установить, есть ли неисправность. Если будет признано, что счетчик неисправный, то уточнить, с какого периода это началось. Тогда человеку начисляется плата по нормативу — это тоже не государственный, а коммерческий штраф. Норматив может в пять раз превышать реальное потребление, — пояснил юрист

В некоторых случаях за воровство ресурсов можно получить уголовное наказание, заметил эксперт. Однако, по его словам, такой сценарий бывает нечасто.

— Может быть не административное, а уголовное наказание, потому что это уже кража коммунальных ресурсов. Это будет 158-ястатья — тайное хищение чужого имущества. Если кража носит значительный размер (а это от тысячи-трех), можно получить и уголовную статью — и за электричество, и за воду, и вообще за любое потребление. Но вообще это не распространено, потому что у участкового (обычно это его уровень расследования) и так много дел, он даже убийства расследует. Как правило, все заканчивается штрафом со стороны поставщика электричества или воды. Не уверен, что это может быть в отношении жильца, но в отношении юрлиц точно возможно, — подчеркнул Крохин.

Нарушения санитарных норм

Сложнее всего привлечь жильцов к ответственности за антисанитарию, отметил юрист.

— Это тяжелая проблема, потому что бывают жильцы, у которых в большом количестве в квартире живут кошки и собаки. Как правило, у таких людей есть проблемы с психикой, они не агрессивны, но просто не открывают дверь. Нет оснований, чтобы туда попасть: перепланировки нет, шума нет, просто живут кошки, собаки и все воняет. Откровенно говоря, органы власти не очень любят этим заниматься, есть более серьезные правонарушения, на которые бросаются их силы, — рассказал собеседник «ВМ».

Тем не менее в таких случаях есть очевидное нарушение санитарных норм и правил, подчеркнул специалист.

— Во-первых, нельзя, чтобы собаки и кошки ходили в туалет на кухне, они должны иметь свои лотки и т. д. Во-вторых, есть правила общежития. Очень сложно доказать, что человек нарушает эти правила: это основание для выселения через суд, если он живет по социальному найму, или, если квартира в собственности, ее могут выставить на торги. В моей практике я не слышал, чтобы такие решения выносились, — резюмировал эксперт.

По словам Крохина, соседи могут жаловаться в Жилищную инспекцию, которая не проявляет большого желания разбираться в ситуации. В большинстве случаев все заканчивается тем, что жилец умирает, уезжает или его забирают родственники. Соседи таких людей часто решают продать квартиру и переехать, заключил юрист.