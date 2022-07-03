Автоюрист оценил предложение отменить ряд штрафов за мелкие нарушения

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Ряд мелких нарушений (например, забытые дома права или документы на автомобиль) не представляет угрозы, поэтому штрафы за них можно отменить. При этом некоторые нарушения требуют более серьезного наказания. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоюрист Лев Воропаев, комментируя предложенный в Госдуме законопроект, который предусматривает изменение размера штрафа или отмену наказания за ряд нарушений.

Он отметил, что за некоторые нарушения достаточно выносить предупреждение.

— С рядом исключений в законопроекте я согласен. В частности, с отменой штрафа за забытые дома водительское удостоверение или документы на автомобиль. Считаю, цифровизация давно у нас шагнула вперед: сотрудники ГИБДД в подавляющем большинстве случаев оснащены планшетами и телефонами и подключены к единой базе, они спокойно могут проверить факт наличия права на управление авто, — уверен собеседник «ВМ».

При этом отменять штраф за невключенный поворотник не стоит, подчеркнул Воропаев. Многие водители и сейчас не включают поворотники, поэтому отказ от наказания может убедить их в собственной безнаказанности. Это чревато увеличением количества ДТП, предупредил специалист.

Отмена штрафа за грязные номерные знаки — логичное решение, отметил юрист.

— Что касается нечитаемого номера, то здесь вопрос тоже назрел. Все комплексы видеофиксации, посредством которых выносятся штрафы, спокойно могут прочитать грязный номер, поэтому в этой части все тоже вполне актуально, — подчеркнул эксперт.

Воропаев заметил, что отказ от наказания за технические неисправности необходимо конкретизировать. Некоторые проблемы, имеющиеся у автомобиля (например, сломанная тормозная система или неработающий «дворник» со стороны водителя во время осадков), запрещают начинать движение. Если отменить наказание за все неисправности, водители перестанут следить за своими автомобилями, уверен собеседник «ВМ».

Штраф за отсутствие диагностической карты, который предлагается отменить, действительно не имеет смысла, отметил специалист.

— В большинстве случаев транспортные средства оснащены компьютерными системами диагностики, указывающими на неисправности. Техосмотр давно стал пережитком прошлого. Даже если автомобиль прошел техосмотр, на следующий день он может сломаться. И все равно ответственность будет лежать на водителе или собственнике транспортного средства. Тем более юридические лица перед выпуском транспортного средства на линию обязаны организовать технический осмотр. Должно быть конкретное ответственное должностное лицо, — объяснил автоюрист.

Как отметил эксперт, увеличение штрафа за непристегнутый ремень до пяти тысяч рублей для некоторых водителей будет определенным налогом за возможность своеобразного права выбора. Когда несколько лет назад штраф за непристегнутый ремень подняли до тысячи, многие водители стали пристегиваться. Но гораздо важнее усилить контроль за включением поворотников: это поможет избежать ДТП, уверен специалист.

Увеличение штрафа за тихоходную езду по автомагистрали до трех тысяч рублей не имеет большого смысла, заметил Воропаев.

— Очевидно, это делается, чтобы избежать заторов. Магистрали вводятся, чтобы обеспечить интенсивность движения, чтобы люди могли максимально оперативно добраться до точки, в которую они едут. Если тихоходное транспортное средство занимает одну из полос, создается затруднение, и свою функцию эта дорога не выполняет. Хотя не так уж и много у нас таких транспортных средств. Это единичные случаи, — рассказал юрист.

Ужесточение наказания за повторное превышение скорости на 40–60 километров в час вплоть до лишения прав — логичное решение, уверен Воропаев: подавляющее большинство ДТП связано с несоблюдением скоростного режима. Для большинства водителей нынешний штраф является своеобразным налогом: состоятельные люди оплачивают штрафы, полученные при помощи камер, даже не обращая на них внимание, учитывая 50-процентную скидку в течение 20 дней, подытожил юрист.

В нижнюю палату парламента России могут внести законопроект, в котором предлагается заменить штрафы за незначительные нарушения на предупреждения. Автором законопроекта стал депутат Госдумы Николай Новичков.