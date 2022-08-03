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Собянин: Запуск четырех путей на участке МЦД-2 увеличит пропускную способность в два раза

Георгий Соланович
Город
Собянин: Запуск четырех путей на участке МЦД-2 увеличит пропускную способность в два раза
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Запуск всех четырех путей на участке Каланчевская — Курская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) увеличит его пропускную способность в два раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 3 августа.

— Хочу отметить, что запуск всех четырех путей увеличит пропускную способность в два раза. Мы сможем открыть D4 «Киевско-Горьковский» и обеспечить на обоих диаметрах стабильный график и интервалы движения между поездами в часы пик до шести минут. А количество пассажирских мест, по сравнению с нынешним, вырастет больше чем в два раза — до 1,5 миллиона в сутки, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что реконструкция инфраструктуры участка была необходима. В будущем планируется построить еще два главных железнодорожных пути.

Собянин также поблагодарил железнодорожников за проделанную работу и заявил о намерении продвигаться в строительстве «такими же темпами, чтобы закончить реконструкцию участка раньше заложенных сроков».

До этого глава города сообщил о том, что специалисты завершили работы самого сложного этапа по реконструкции участка Каланчевская — Курская МЦД-2, который увязан со строительством МЦД-4.

Строительство МЦД Сергей Собянин
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