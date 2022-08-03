Стало известно об одном погибшем в результате пожара на складе Ozon

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В пожаре на складе интернет-магазина Ozon погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

С места происшествия эвакуировано около 1000 человек. Общее количество пострадавших выросло до 13 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Двое из них госпитализированы, еще девятерым помощь оказали амбулаторно.

Пожар в блоке фулфилмент-центра интернет магазина Ozon начался днем в среду, 3 августа. Площадь возгорания достигла 50 тысяч квадратных метров. Пожар тушат по третьему рангу, задействована авиация, в том числе вертолеты Ка-32. По сообщениям МЧС, для борьбы с огнем было сброшено уже более 100 тонн воды.

По факту инцидента прокуратура проведет проверку для оценки эффективности действий ответственных лиц.

«Вечерняя Москва» рассказала актуальные подробности пожара на складе Ozon.