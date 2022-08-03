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«Оценивать ущерб будем позже»: что известно о крупном пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Илья Ашуров

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Происшествия
«Оценивать ущерб будем позже»: что известно о крупном пожаре на складе Ozon в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Днем в Подмосковье на одном из складов маркетплейса Ozon произошел крупный пожар. Основная информация о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Пожар произошел в распределительном центре (фулфилменте) Ozon, расположенном в селе Петровское (девять километров от подмосковной Истры). Сообщение о нем поступило в 12:30. В пресс-службе маркетплейса «ВМ» заявили, что общая площадь возгорания составляет 35 тысяч квадратных метров при общей площади склада свыше 75 тысяч квадратных метров.

— Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно, никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи, — сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании.

К ликвидации возгорания привлечены 96 человек, а также 30 единиц техники, включая два вертолета Ка-32. На момент публикации пожар еще не потушен. Из-за бушующего огня уже обрушились кровля и стена склада.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
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Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Причина пожара

Официальная причина пожара пока не озвучена. В соцсетях распространилось видео начала возгорания, которое сделал очевидец. На нем виден столб пламени недалеко от стеллажей с товаром.

Начало пожара на складе Ozon / Видео: Очевидец

По некоторым данным, причиной произошедшего могли стать сварочные работы. Из-за них якобы загорелись стеллажи, затем огонь охватил другие части здания.

Пострадавшие

В пресс-службе Ozon также сообщили, что из здания были эвакуированы все сотрудники, около тысячи человек.

Позже в подмосковном главке МЧС сообщили об 11 пострадавших. Двоих из них госпитализировали, еще девятерым оказали помощь амбулаторно.

Компенсация

В пресс-службе маркетплейса «ВМ» отметили, что продавцам и покупателям вернут деньги за пострадавший в пожаре товар:

— Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Оценивать ущерб будем позже.

На фоне сообщений о крупном пожаре акции Ozon упали почти на шесть процентов с 1264 до 1192 рублей.

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