Собянин рассказал о строительстве нового пригородного вокзала

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На участке МЦД от Курского вокзала до Площади трех вокзалов в составе ТПУ строится новый пригородный вокзал «Площадь трех вокзалов» МЦД-2. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 августа.

— Уже работает новая платформа МЦД-2. В июле открыли часть пассажирского вестибюля с кассами, турникетами, лифтом и эскалаторами. Путь от «Комсомольской» к МЦД теперь занимает в три раза меньше времени, чем прежде. Продолжаем строительство второй платформы и второй части вестибюля для МЦД-4, — рассказал он.

По словам мэра, пассажиропоток станции МЦД-2 составляет около 13 тысяч человек в сутки, а с запуском МЦД-4 он увеличится до 27 тысяч. Кроме того, планируется запустить пересадку на МЦД-5, который в настоящее время находится на стадии проектирования, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города также отметил, что запуск всех четырех путей на участке Каланчевская — Курская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) увеличит его пропускную способность в два раза. При этом в будущем планируется построить еще два главных железнодорожных пути.