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Одной из версий причины возгорания на складе Ozon назвали поджог

Степан Жирнов
Происшествия
Одной из версий причины возгорания на складе Ozon назвали поджог
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Причиной возгорания на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре мог стать поджог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 3 августа.

— По словам очевидцев, склад могли поджечь в нескольких местах. Поджог — лишь одна из версий, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар мог начаться из-за замыкания или при проведении сварочных работ. До окончания работ по ликвидации огня говорить о причинах преждевременно, так как нужно будет определить, где был очаг.

Пожар в блоке распределительного центра интернет-магазина начался в среду днем. В первых сообщениях с места происшествия говорилось о площади 20 тысяч квадратных метров, но, по последним данным, огонь охватил 50 тысяч «квадратов». Обрушились кровля и стена склада.

Со склада эвакуировали около 1000 человек. В результате происшествия погиб один человек и пострадали 13.

Пожару присвоен третий ранг, к его ликвидации привлечено 96 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-32.

Представители компании заявили, что об убытках будут думать потом — сперва стоит позаботиться о сотрудниках.

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