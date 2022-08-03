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Президент Нагорного Карабаха объявил о частичной мобилизации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Президент Нагорного Карабаха объявил о частичной мобилизации
Фото: Минобороны РФ

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики в среду, 3 августа.

— Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация, — цитирует сообщение РИА Новости.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении заявили, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны стали сообщать об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент.

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