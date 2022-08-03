Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минобороны РФ сообщили о 27 обменах пленными с Украиной за время спецоперации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны РФ сообщили о 27 обменах пленными с Украиной за время спецоперации
Фото: depositphotos

Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. Об этом в среду, 3 августа, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

— При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций, — отметил он.

Кроме того, в Минобороны сформирована медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных, которая действует регулярно, пишет РИА Новости.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило об обмене по формуле «144 на 144» военнослужащих. Обмен произошел 29 июня по указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. По данным оборонного ведомства, совокупное количество украинских солдат, которые были взяты в плен, составляет свыше шести тысяч человек.

Украина Обмен пленными Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте