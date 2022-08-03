В Минобороны РФ сообщили о 27 обменах пленными с Украиной за время спецоперации

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Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. Об этом в среду, 3 августа, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

— При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций, — отметил он.

Кроме того, в Минобороны сформирована медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных, которая действует регулярно, пишет РИА Новости.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило об обмене по формуле «144 на 144» военнослужащих. Обмен произошел 29 июня по указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. По данным оборонного ведомства, совокупное количество украинских солдат, которые были взяты в плен, составляет свыше шести тысяч человек.